Siverek'te kamyonetin çarptığı bebek hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı bebek hayatını kaybetti.
Kesmekaya Mahallesi'nde M.D. (38) idaresindeki 60 VZ 711 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada tarlada çalışan ailesinin uyumak için bıraktığı 1 yaşındaki Melisa Fener'e çarptı.
Yakınlarının ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam