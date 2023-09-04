Siverek'te kamyonetin altında kalan bebek hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonetin altında kalan 1 yaşındaki bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin altında kalan bebek, hayatını kaybetti.
Avurtepe Mahallesi yakınlarındaki tarlada uyuyan Veysel Abbas Noyan (1), geri manevra yapan M.İ. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı.
Ağır yaralanan bebek, yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.