Siverek'te kamyonetin altında kalan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonetin altında kalan 1 yaşındaki bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.