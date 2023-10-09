Siverek-Şanlıurfa Karayolunda Tır Şarampole Düştü

Siverek- Şanlıurfa karayolunda kontrolden çıkan tır, şarampole düştü. Tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücü ve plakası öğrenilemeyen Tır, kontrolden çıktı. Şarampole giren ve ardından yol kenarında bulunan kuma saplanan tırda sürücü sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA