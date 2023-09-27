Sivas Zara'da Ahır Yangını

SİVAS'ın Zara ilçesinde, bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde Şinasi Altınparmak'a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığa sıçradı. Alevleri gören köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam