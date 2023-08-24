Sivas Tutmaç köyünde çıkan anız yangınında 4 bin dönüm zarar gördü

Sivas merkeze bağlı Tutmaç köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 4 bin dönümlük alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.