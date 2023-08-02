Sivas'taki Ulaş Gölü yosunla kaplandı

SİVAS İç Anadolu Bölgesi'nin yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlarından Sivas'taki Ulaş Gölü yosunla kaplandı.

Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü'nün yüzde 90'ı yosun tuttu. Bu yılın ilk yarısında yaşanan yoğun yağışlar, gölün yosun tutmasına engel olamadı. Ulaş gölüne gezmeye gelen vatandaşlar işe karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Balık üretimini olumsuz etkileyen yosunlar, her geçen gün artıyor. Ulaş Gölü'nün çok zengin bir göl olduğunu ifade eden Ali Osman Bahtiyar, "Burası Ulaş Gölü. Suyun tazelenmesi lazım. Bu göl, aslında çok zengin bir göl. Taze su alırsa balığı bol olur, sazan balığı bol olan bir göl. Eskiden su azaldığında kanaldan su geliyordu. O su tazelense yosun da kalmaz, balığı da bol olur. Bu gölün suyu tatlı su" dedi.

"Yosun olunca balıklar ölüyor"

Göl yüzeyini kaplayan yosunların balıkları olumsuz etkilediğini ifade eden Bahtiyar, şu ifadelere yer verdi: "Bu kirlilik su azaldığından oluyor. Bu sene yağış bol olduğu için ayakta kaldı. Geçen seneki gibi kuraklık olsaydı su tamamen kuruyacaktı. Yosun olunca balık üretimi çok olmuyor, balıklar ölüyor."

Öte yandan gölün etrafı ve üzerinde bulunan çöplerde görüntü kirliliği sunuyor.