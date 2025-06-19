Sivas'taki Ağ Göl ve Kara Göl Bahar Renkleriyle Göz Dolduruyor

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Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve nazar boncuğunu andıran Ağ Göl ve Kara Göl, bahar döneminde sunduğu renkleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Karstik dolin yapısına sahip bu göller, doğa ve fotoğraf tutkunları için popüler bir destinasyon.

SİVAS'ın Zara ilçesinde dipten kaynayan sularla oluşan ve bozkır ortasındaki nazar boncuğunu andıran Ağ Göl ve Kara Göl, bahar renkleriyle dikkat çekiyor.

Sivas il merkezine 55, Zara ilçe merkezine 20 kilometre mesafede Canova ve Çimenyenice köyleri arasında yan yana yer alan Ağ Göl ve Kara Göl, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Karstik dolin tipinde olan bu iki göl, görünüşleri ve renkleri ile dünya dışından bir yer hissi uyandırıyor. Canova köyünden yaklaşık 2 kilometrelik arazi yolu ile gidilebilen göller, yaz-kış ziyaretçi çekiyor. Tam olarak bilinmemekle birlikte Ağ Göl'ün 17, Kara Göl'ün 9 metre derinliğe sahip olduğu tahmin ediliyor. Bugünlerde bitki örtüsü çeşitliliği ile de ön plana çıkan göllerin bulunduğu alanda, renk şöleni yaşanıyor. Göllerin mavi, yeşil ve turkuaz renklerinin yanında, göl kenarındaki arazilerde yetişen, beyaz, sarı, mor renkli iç içe geçmiş çiçeklerle birlikte göller, güzel bir manzara oluşturuyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan bölge, her mevsim meraklılarını ağırlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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