Sivas'ta zincirleme trafik kazası

Sivas'ta etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç birbirine girdi. Yaralananın olmadığı kazada araçlar hasar gördü.

SİVAS'ta etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç birbirine girdi. Yaralananın olmadığı zincirleme kazada, araçlar hasar gördü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gültepe Mahallesi Sivas- Ankara kara yolu 4 Eylül Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Aniden etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, 4 hafif ticari araç, 2 otomobil ve 1 minibüs birbirine çarptı. Hasarlı kaza nedeniyle Sivas-Ankara kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla trafik, tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.