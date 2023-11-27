Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Sivas- Ankara kara yolu Yaraşbeli mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Sivas istikametine giden Dursun Yılmaz yönetimindeki 34 CCL yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Ömer Yıkılmaz idaresindeki SK 365 VG plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada yolcu otobüsünün yedek şoför kabininde bulunan Ali Çiçekliyurt hayatını kaybederken, yolculardan Ali Ergen ve Aslı Gökdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.