Sivas'ta Yavru Leylek Yuvasından Düştü, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Sivas'ta yuvasından yere düşüp uzaklaşan yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından alınarak tekrar yuvasına yerleştirildi.

Sivas'ta yuvasından yere düşüp yaklaşık bir kilometre uzaklaşan yavru leyleği itfaiye ekipleri alarak tekrardan yuvasına koydu.

Kent merkezi Abdulvahabigazi Mahallesinde yerde uçamayan leyleği görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yuvasından düştüğünü ve uçamadığını düşündükleri yavru leyleği alarak yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan yuvasına götürdü. İtfaiye aracının merdiveniyle yuvaya ulaşan ekipler yavru leyleği yeniden yuvasına kavuşturdu. - SİVAS