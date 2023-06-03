Sivas'ta yaralı şahin köy muhtarı tarafından ekiplere teslim edildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy muhtarı tarafından kanadından yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy muhtarı tarafından kanadından yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Baharözü Muhtarı Adem Çiftçi, aracıyla ilçe merkezinden köyüne giderken yol kenarında şahin gördü.

Kanadından yaralandığı için uçamayan şahini alarak köyüne giden Çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçti.

Ekipler, köye gelerek şahini teslim aldı.

Çiftçi, AA muhabirine, "Şahin kanadından yara almıştı, uçamıyordu. Köye getirdim, su ve yiyecek verdim. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak durumu anlattım, yardım istedim. Ekipler köye gelerek şahini aldı." dedi.

Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.