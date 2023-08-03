Sivas'ta yaralı leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Sivas'ın Abdulvahabigazi Mahallesi'nde bir leylek yavrusu yuvasından düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı leylek yavrusu, diğer yavruların yanına geri bırakıldı.
Sivas'ta yuvasından düşen yaralı leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Abdulvahabigazi Mahallesi Abdulvahabigazi Caddesi'nde leylek yuvasından bir yavrunun düştüğünü fark edenler itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, caddede yakaladıkları leylek yavrusunu bir süre itfaiye aracında taşıyarak yuvanın bulunduğu alana götürdü.
İtfaiye aracının sepetine binen görevli, leyleği beton elektrik direği üzerinde iki yavrunun daha bulunduğu yuvaya koydu.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Yaşam