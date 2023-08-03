Sivas'ta yaralı leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Sivas'ın Abdulvahabigazi Mahallesi'nde bir leylek yavrusu yuvasından düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı leylek yavrusu, diğer yavruların yanına geri bırakıldı.