Sivas'ta Yangın Havuzuna Düşen Köpek Kurtarıldı
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Sivas'ın Paşabahçe Mesire Alanı'nda yangın havuzuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği itfaiye merdiveni ile havuzdan çıkardı. Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Sivas'ta yangın havuzuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan ve yangın söndürmede kullanılan havuza köpek düştü.
Piknik yapmak için alana giden vatandaşlar, köpeği görünce Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, itfaiye merdiveni ile hayvanı düştüğü havuzdan kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan köpek salıverildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Yaşam