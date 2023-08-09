Sivas'ta Yangın Havuzuna Düşen Köpek Kurtarıldı

Sivas'ın Paşabahçe Mesire Alanı'nda yangın havuzuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği itfaiye merdiveni ile havuzdan çıkardı. Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.