Sivas'ta Tüp Patlaması Sonucu Yangın: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde, tüp patlamasından çıktığı tahmin edilen yangında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Divriği'nin Yuva köyünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilçe itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında Ahmet Gözübüyük ile Çiçek Gözübüyük hayatını kaybetti. Yangının evde bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaları sürüyor. - SİVAS