Sivas'ta Traktör Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 6 metre yüksekten bahçeye devrilen traktördeki Kazım Böyrek (72) ve Nurgül Kulova (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Kazım Böyrek yönetimindeki 58 SC 487 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörde yolcu olarak bulunan Özbekistan uyruklu Nurgül Kulova kaza yerinde, sürücü Böyrek ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.