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Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 58 ADZ 607 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (63) yönetimindeki 60 HP 343 plakalı tır, Sivas- Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve beraberindeki F.A, S.K, S.D. (64) ve N.A. (63) yaralandı.

Yaralılar Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yaşam

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