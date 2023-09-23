Sivas'ta TIR ile çarpışan hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı

SİVAS'ta TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza saat 18.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Mehmet Kondu yönetimindeki 58 ADZ 607 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Arar yönetimindeki 60 HP 343 plakalı TIR, sürücülerin dikkatsizliği sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve beraberindeki Fadime Aydın, Şaziye Kondu, Seyran Doğru ve Nurdagül Altun yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam