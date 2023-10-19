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Sivas'ta Tır Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hurda yüklü bir tır devrildi ve hurda parçaları bir otomobile isabet etti. Kazada tır sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.