Sivas'ta Tır Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
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Yaşam Haberleri
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hurda yüklü bir tır devrildi ve hurda parçaları bir otomobile isabet etti. Kazada tır sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ile tırdan düşen hurda parçaların isabet ettiği otomobildeki 3 kişi yaralandı.
F.Ç. yönetimindeki 78 ABJ 137 plakalı hurda yüklü tır Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde devrildi.
Bu sırada tırdaki hurda parçaları B.A. yönetimindeki 40 DT 315 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Kazada tır ve otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan T.G. ve Y.Ö. yaralandı.
Yaralılar, Ulaş İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam