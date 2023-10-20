Sivas'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye düştü. Hava sıcaklığı da düşerek kentte sis bulutu oluşmasına sebep oldu. Sürücülerin dikkatli olması gereken bir durum oluştu.

Sivas'ta sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye düştü

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye düştü.

Sivas'ta hava sıcaklığı sabah saatlerinde 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarında kent merkezini sis bulutu kapladı. Yer yer 10 metreye düşen sisli havada seyir halinde olan araçlar yavaş bir şekilde ilerledi. Kenti tamamen kaplayan sis bulutu, meraküm mevkiinde karpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sis bulutu etkisini kaybetti.

Sivas'ın mevsim normallerine döndüğünü ifade eden Orhan Kuyu, "Son derece serin bir sonbahar sabahına uyandık. Sabah yürüyüşüne çıkmıştım. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşmüş. Bütün sürücü arkadaşların dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çok yoğun bir trafik var. Artık mevsim normallerindeyiz. Soğuk hava kendini iyice hissettirmeye başladı. Kar yağarsa Sivas özüne dönecek. Eski karları, kışları özledik" dedi.

Öte yandan sisli hava; Sivas'ın Gemerek ilçesinde de etkili oldu. Sis nedeniyle Sivas-Kayseri karayolunda görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.