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Sivas'ta Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Sivas'ta bir et kombinasının demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Organize sanayi bölgesindeki bir et kombinasının demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Demir kapının parmaklıklarını hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleten itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı. Köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Sivas'ta bir et kombinasının demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Organize sanayi bölgesindeki bir et kombinasının demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Demir kapının parmaklıklarını hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleten itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı.

Köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Yaşam

İtfaiye Sivas Yaşam Haberler

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