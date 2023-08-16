Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta bulunan SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri, 6 kişiye ambulansta müdahale edildi. Soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri, 6 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.