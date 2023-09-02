Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı
Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Otobüs şoförü tarafından fark edilen yangında, 33 yolcu tahliye edildi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta seyir halinde yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Trabzon'dan Gaziantep'e giden Muhammet Demir idaresindeki 61 S 1890 plakalı yolcu otobüsü Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden Demir, yol kenarında aracı durdurarak 33 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.