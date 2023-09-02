Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Otobüs şoförü tarafından fark edilen yangında, 33 yolcu tahliye edildi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.