Sivas'ta Scooter'lu Çocuk ile Minibüs Çarpışması: 1 Ölü

Sivas'ta seyir halindeki scooter'lu çocuk ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta seyir halindeki scooter'lu çocuk ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza kent merkezi Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Alperen Aydın isimli scootter kullanan çocuk ile Y.B. idaresindeki 58 ADE 312 plakalı Isuzu servis minibüsü kavşakta çarpıştı. 17 yaşındaki çocuk kazada ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS