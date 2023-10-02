Sivas'ta Sağanak Yağış Sonrası 255 Adreste Su Baskını

SİVAS'ta etkili olan sağanak nedeniyle 255 farklı adreste bodrum kat, dükkan, kapalı otopark, asansör ve asansör boşluklarını su bastı. Su tahliyelerinin ardından hasar tespit çalışmasına başlandı.

Kentte dün aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve işyerini su basarken su birikintisi nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Sivas Belediyesi sağanak sonrası hasar tespit çalışması başlattı. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 112 Çağrı Merkezi ve Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar neticesinde şu ana kadar 255 farklı adreste bodrum kat, dükkan, kapalı otopark ve asansör boşluklarında dalgıç pompa ve motopomplarla su tahliyesi yapıldı. İtfaiye, Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü, Fen İşleri ve Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelindeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)