Üye Girişi
Haberler
Sivas'ta Otomobil Devrilmesi Sonucu Bir Bebek Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Otomobil Devrilmesi Sonucu Bir Bebek Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Sivas-Erzincan kara yolu Göydün köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.D. (23) yönetimindeki 41 N 3174 plakalı otomobil Sivas- Erzincan kara yolu Göydün köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.D. (22) ve 3 aylık bebek A.H.D. yaralandı.

Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.H.D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Yaşam

Erzincan Sivas Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title