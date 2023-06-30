Sivas'ta Otomobil Devrilmesi Sonucu Bir Bebek Hayatını Kaybetti

Sivas-Erzincan kara yolu Göydün köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı.