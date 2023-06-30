Sivas'ta Otomobil Devrilmesi Sonucu Bir Bebek Hayatını Kaybetti
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Sivas-Erzincan kara yolu Göydün köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.D. (23) yönetimindeki 41 N 3174 plakalı otomobil Sivas- Erzincan kara yolu Göydün köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.D. (22) ve 3 aylık bebek A.H.D. yaralandı.
Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.H.D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Yaşam