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Sivas'ta Otobüs Şoförü Kaza Yapan Motokuryeye Yardım Etti

29 Kasım 2023 13:09 Son Güncelleme: 13:10 Abone Ol

Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, kaza yapan motokuryeye yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs şoförü, devrilen motosikletin altında kalan kuryeyi otobüse alarak yağmurdan etkilenmemesi için korudu ve sağlık ekiplerini çağırdı.