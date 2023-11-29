Sivas'ta Otobüs Şoförü Kaza Yapan Motokuryeye Yardım Etti
Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, kaza yapan motokuryeye yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs şoförü, devrilen motosikletin altında kalan kuryeyi otobüse alarak yağmurdan etkilenmemesi için korudu ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Sivas'ta bir halk otobüsü şoförünün kaza yapan motokuryeye yardım ettiği anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kümbet Mahallesi'nde bir kuryenin devrilen motosikletin altında kaldığını gören otobüs şoförü Muhammed Cin, aracını durdurarak yaralıya yardıma koştu.
Cin, motosikletin altından çıkarttığı kuryeyi yağmurdan etkilenmemesi için otobüse aldı.
Üzeri çamur olduğu için koltuğa oturmayı reddeden kuryeyi zorla ikna eden Cin, olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.
Ayağından yaralanan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüs şoförünün yaralanan motokuryeye yardım anları, otobüsün kamerasına yansıdı.