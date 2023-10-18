Sivas'ta otobüs kazasında yaralanan muavin hayatını kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan muavin hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan otobüs muavini Tuncay Tunay Kuş (34), müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kuş'un cenazesinin memleketi Van'a gönderileceği belirtildi.

Kazada yaralanan 11 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul- Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrilmiş, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.