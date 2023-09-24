Sivas'ın Yusufoğlan köyünde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi dumanla kaplandı.

Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Yusufoğlan köyü Yusufoğlan Göleti mevkisindeki otluk ve ağaçlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin üzeri dumanla kaplandı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.