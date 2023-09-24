Sivas'ta Örtü Yangını Kontrol Altına Alınamadı
Sivas'ın Yusufoğlan köyünde çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sivas'ta dün akşam başlayan örtü yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Sivas merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yusufoğlan köyünde örtü yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yıldız Dağı eteklerinde bulunan köyde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını söndürmek için Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Yıldızeli ilçesinden itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam