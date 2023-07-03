Sivas'ta motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
R.Y. yönetimindeki 58 NU 023 plakalı otomobil ile H.Ö'nün (25) kullandığı 34 GPD 493 plakalı motosiklet, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.Ö, kaldırıldığı Akıncılar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Yaşam