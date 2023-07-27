Sivas'ta Mahsur Kaldığı Düşünülen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Sivas'ta bir otomobilin motor kısmında mahsur kaldığı düşünülen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu görüldü.
Sivas'ta bir otomobilin motor kısmında mahsur kaldığı düşünülen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay Klavuz Mahallesi Şehit Bahattin Erturhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar kedinin mahsur kaldığını düşünerek durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerini bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi tekrar doğaya salındı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam