Sivas'ta Mahsur Kaldığı Düşünülen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta bir otomobilin motor kısmında mahsur kaldığı düşünülen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu görüldü.