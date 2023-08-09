Sivas'ta Mahsur Kalan Köpekler İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta yangın söndürmek için kullanılan havuza düşen iki köpek, çıkamayınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sivas'ta yangın söndürmek için kullanılan havuza düşüp çıkamayan iki köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan yangın söndürme havuzunda meydana geldi. Havuza düşen iki köpek, uzun uğraşları sonucu havuzdan bir türlü çıkamadı. Köpeklerin göletten çıkamadığını fark edenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan iki köpeği göletten merdiven yardımıyla çıkararak kurtardı. Kurtarılan köpeklerin bitkin düştüğü görüldü. Bir süre dinlenen köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki köpek doğaya bırakıldı. - SİVAS