Sivas'ta Mahsur Kalan Kırlangıç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta bir apartmanın çatısında mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hava sıcaklığı nedeniyle bitkin düşen kırlangıca su içirildi ve doğaya bırakıldı.