Sivas'ta Mahsur Kalan Karga Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Sivas'ta apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga yavrusunu itfaiye ekipleri çıkardı. Kurtarılan karga yavrusu doğaya salındı.
Sivas'ta apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga yavrusunu itfaiye ekipleri çıkardı.
Yunus Emre Mahallesi 19. Sokak'ta bulunan Özfidan Apartmanı'nın 1. katında havalandırma boşluğundan ses duyan vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Binaya gelen ekipler, havalandırma kapağını söktüklerinde karga yavrusuyla karşılaştı.
Ekipler, kurtardıkları kargayı doğaya saldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Yaşam