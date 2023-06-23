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Sivas'ta mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna giren karga tekrar dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğunun penceresini sökerek kargayı kurtardı.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta girdiği apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Mahallesi'nde 19. sokakta üzerinde bulunan Öz Fidan Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın havalandırma boşluğuna giren karga tekrar dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğunun penceresini sökerek mahsur kalan kargayı kurtardı. Daha sonrasında karga doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci - Yaşam

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