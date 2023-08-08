Sivas'ta Kütükler Arasına Sıkışan Yavru Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta kent merkezi Paşabahçe mesire alanında, ayakları korkuluk olarak kullanılan kütüklerin arasına sıkışan iki yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan köpekler doğaya bırakıldı.

Sivas'ta ayakları korkuluk olarak kullanılan kütüklerin arasına sıkışan iki yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Paşabahçe mesire alanında meydana geldi. İki yavru köpeğin ayakları, parkın etrafına korkuluk olarak yapılan kütüklerin arasına sıkıtı. Yavru köpekerin sesini duyanlar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler hidrolik ayırıcı ile kütüklerin arasını açarak köpekleri sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumları iyi olan iki köpek daha sonra doğaya bırakıldı. - SİVAS