Sivas'ta Kurban Bayramı'nda piknik alanlarında yoğunluk yaşandı

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ikinci gününde piknik alanlarında yoğunluk yaşandı. Tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin de gelmesiyle nüfus yoğunluğu artan Sivas'ta, mesire alanlarında vatandaşlar piknik yaptı. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı başta olmak üzere çok sayıda piknik alanı, Kurban Bayramı'nın 2. gününde vatandaşların akınına uğradı. Mesire alanına gelen ve güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, piknik yapmanın keyfini yaşadı.