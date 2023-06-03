Sivas'ta köye inen dağ keçisi yavrusu doğaya bırakıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde köye inen dağ keçisi yavrusu, arama kurtarma ekiplerince doğal yaşam alanına salıverildi. Köylüler, bir süre besleyip bakımını yaptıkları ve 'Hediye' adını verdikleri keçiyi teslim etmek için Suşehri Arama ve Kurtarma Derneğine bilgi verdi.