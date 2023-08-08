Sivas'ta Korkuluk Arasına Sıkışan Köpek Yavrusu Kurtarıldı

Sivas'ta çocuk parkında korkuluk olarak kullanılan kütüklerin arasına sıkışan iki köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeklerin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.