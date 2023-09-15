Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta kış öncesi yün yorgana talep arttı. Yün yorgan öğrencilerin yanı sıra bekarların da tercihi oluyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta kış öncesi yün yorgana talep arttı. Yün yorgan öğrencilerin yanı sıra bekarların da tercihi oluyor.

Her geçen gün unutulan yorgancılık mesleğinde çırak bulunamazken, yün yorgana ise talep oldukça fazla. Türkiye'nin en soğuk illerinden bir olan Sivas'ta da çetin kış öncesi yün yorgana ilgi arttı. Kent merkezi Örtülüpınar Mahallesi'nde baba mesleği olan yorgancılığı sürdüren Sinan Usta olarak bilinen Sinan Toprak, talepleri yetiştirmekte bir hayli zorlanıyor. Yapılacak yorgan listesi kabarık olan Toprak, talepleri yetiştirmek için adeta gece gündüz demeden çalışıyor. Toprak, bir yün yorganı yapmanın yaklaşık 3 saat sürdüğünü ifade ederek, yün yorganı ise en çok öğrenci ve bekarların tercih ettiğini belirtti.

"Bekar öğrencilerinde talepleri oluyor"

Yorgan Ustası Sinan Toprak, bekar öğrencilerin yün yorgana talep gösterdiğini belirterek, "Baba mesleğimiz, 30 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Çocukken bir sanat öğrenelim dedik. Sivas'ta işlerimiz yoğun. Genellikle yün yorgan, elyaf yorgan, pamuk yorgan, yün atma, yastık, kırlent gibi eskiye dair sağlıklı sıhhatli yorganlar yapıyoruz. Sivas soğuk olduğundan dolayı yün yorgan sıcak tutar. Elyaf yazın terletir, kışın dondurur. Sivas'ta soğuk olduğundan dolayı yün yorgan talepleri yoğun. Sağlığına sıhhatine düşkün olan insanlar yün yorgan kullanır. Sıcak memleketlerden gelen öğrencilerimiz de tercih ediyor. Elyaf yerine yün yorgan tercih ediyorlar. Sivas öğrenci bakımından yoğun olduğundan dolayı bekar öğrencilerimiz de geliyor, talepleri oluyor" dedi.

"Eleman yetiştiremiyoruz"

Toprak, eleman yetiştiremediklerini söyleyerek, "Bizim işlerimiz 7'nci aydan 12'nci aya kadar yoğundur. Şu an Kasım ayının sonuna kadar iş alıyoruz. 150-200 arası sırınacak yün yorganımız var ama maalesef eleman sorunumuz var. Eleman yetiştiremiyoruz" diye konuştu.

"Bir yorganın dikilmesi yaklaşık 3 saat sürüyor"

Bir yorganın yapımının 3 saat sürdüğüne değinen Toprak, "Fiyatlarımız da uygun. Müşteri getirdiğinde tek kişilik 250 TL, çift kişilik 300 TL. Hazır yorganlarda tek kişilik bin TL, çift kişilik bin 200 TL. Günlük genellikle 5 tane yorgan yapıyoruz. Bir yorganın dikilmesi yaklaşık 3 saat sürüyor" şeklinde konuştu. - SİVAS