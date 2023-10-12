Sivas'ta Kirayı Ödemediği İddia Edilen Kadın ve Engelli Oğlu Evden Çıkarıldı

Sivas'ta yaşayan Nezaket Karayiğit, kirayı ödemediği gerekçesiyle 18 yıldır oturduğu evden mahkeme kararı ile çıkartıldı. 48 yaşındaki engelli oğlu ile kapıda kalan Karayiğit, kiralarını elden ödediğini ileri sürdü.

Sivas'ta 18 yıldır aynı evde kiracı olarak oturan 73 yaşındaki Nezaket Karayiğit ve 48 yaşındaki engelli oğlu, kirayı ödemediği gerekçesiyle evden çıkartıldı. İddiaya göre sözleşme olmadığı için kirayı elden veren yaşlı kadın ve oğlu kapıda kaldı. Evindeki eşyalarını alamadan sokakta kalan kadın, yardım çağrısında bulundu.

Evinden tahliye edildiğini ifade eden Nezaket Karayiğit, "Beni evimden çıkardılar, Allah'a havale ediyorum. Oğlumun birisi felçli. Üstümü başımı alayım dedim, bana müsaade verin dedim. Yok deyip kolumdan tutup dışarı attılar. 6-7 ay ev sahibinin oğluna kira verdim, almamış. Her ay kirayı verdim, oğlu yemiş. Çevredekiler zekat, fitre veriyorlardı. Yiyeceğimi de insanlar veriyordu. Ben onun kirasını verdim, o da beni dışarı attı. Bana bir ev bulunmasını istiyorum. Eşyamın buradan çıkmasını istiyorum" dedi. - SİVAS