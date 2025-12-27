Sivas'ta 136 Yerleşim Yerinin Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonucu 136 yerleşim yerinin yolu kapandı. İl Özel İdaresi, kapalı yolları açmak için çalışmalara başladı. Ayrıca Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi de kar yağışıyla beyaza büründü.
136 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPALI
Sivas'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 136 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Diğer yandan kent merkezinde karla birlikte güzel manzaralar oluştu.
YILDIZ DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı kayak merkezi, dron ile havadan görüntülendi. Bungalov evlerinin bulunduğu bölgede kar sonrası güzel görüntüler oluştu. Merkezde kayak sezonunun kısa süre içerisinde açılması bekleniyor.