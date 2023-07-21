Sivas'ta İtfaiye Ekipleri Yavru Kırlangıcıyı Kurtardı
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Sivas'ta bir apartmanın çatısında mahsur kalan yavru kırlangıcı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kuşun ayağına dolanan ipi çözerek yuvasına bıraktı.
Sivas'ta bir apartmanın çatısında ayağına ip dolanan yavru kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.
İstiklal Mahallesi 26. Sokak'ta bir apartmanın çatısında mahsur kalan kırlangıcı görenler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, aparat sayesinde yakaladıkları kuşun ayağına dolanan ipi çözdü.
Ekipler su içirdikleri yavru kırlangıcı yuvasına bıraktı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Yaşam