Sivas'ta İtfaiye Ekipleri 2 Yavru Köpeği Kurtardı

SİVAS'ta yere sabitlenmiş kütüklerin arasında ayakları sıkışan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe mesire alanına gidenler, çocuk parkı kenarında yere sabitlenmiş kütüklerin arasına ayakları sıkışan 2 yavru köpek gördü. Köpekleri kendi imkanları ile kurtaramayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, alet ile kütüklerin arasını açıp, köpekleri sıkıştıkları yerden kurtardı.