Sivas'ta İkinci Katlı Apartmanın Birinci Katında Yangın Çıktı
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Sivas'ta, İstiklal Mahallesi'nde bulunan iki katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Mahallesi 36'ncı Sokak'ta iki katlı evin giriş katında yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yanan evin cinayet suçundan tutuklu bulunan H.H.D'ye ait olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Yaşam