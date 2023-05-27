Sivas'ta İki Bulut Arasında Oluşan Hortum Görenleri Şaşırttı

Sivas'ın Zara ilçesinde iki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürdü. Kısa süreliğine oluşan hortumda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

İki bulut arasında oluşan hortum görenleri şaşırttı

Sivas'ın Zara ilçesinde iki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürdü

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde iki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürdü.

Zara ilçesinde uzaklığı 17 kilometre olan Tepeköy'de dün öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur ile birlikte nadir olarak görülen hortum meydana geldi. İki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süreliğine oluşan hortumda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.