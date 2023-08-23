Sivas'ta Hurdacıyı Kurtarma Operasyonu

Sivas'ta bir hurdacı atıl durumda ki bir dükkandan hurda çıkardığı sırada üzerine duvar devrildi. Ayağı devrilen duvarın arasında kalan hurdacıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ta bir hurdacı atıl durumda ki bir dükkandan hurda çıkardığı sırada üzerine duvar devrildi. Ayağı devrilen duvarın arasında kalan hurdacıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkez Eski Sanayi içerisinde meydana geldi. Harabe bir dükkanda hurda çıkaran A.O. isimli hurdacının üzerine duvar devrildi. Ayağı beton arasında kalan hurdacıyı görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdacıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Ayağında ezilme olan hurdacı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS