Sivas'ta hastaneye götürme çabası kaza ile sonuçlandı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde fenalaşan babasını hastaneye götürmeye çalışan sürücü kaza yaptı. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde fenalaşan babasını hastaneye götürmeye çalışan sürücü kaza yaptı. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçe merkezinde Malatya- Kayseri karayolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fenalaşan babasını hastaneye götüren M.K. idaresindeki Tofaş marka otomobil, hızla gittiği esnada U dönüşü yapan R.D. idaresindeki Audi marka otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile Tofaş marka otomobildeki H.K. ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Gürün Devlet Hastanesi'nden Sivas'a sevk edildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS