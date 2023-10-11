Haberler

Sivas'ta hastaneye götürme çabası kaza ile sonuçlandı

 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri

Sivas'ın Gürün ilçesinde fenalaşan babasını hastaneye götürmeye çalışan sürücü kaza yaptı. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde fenalaşan babasını hastaneye götürmeye çalışan sürücü kaza yaptı. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçe merkezinde Malatya- Kayseri karayolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fenalaşan babasını hastaneye götüren M.K. idaresindeki Tofaş marka otomobil, hızla gittiği esnada U dönüşü yapan R.D. idaresindeki Audi marka otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile Tofaş marka otomobildeki H.K. ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Gürün Devlet Hastanesi'nden Sivas'a sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Atatürk Bulvarı Kayseri Sivas Kaza Sağlık Yaşam Haberler

title