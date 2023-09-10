Sivas'ta hasat yapılan tarlada çıkan anız yangını yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü
Sivas'ın Fatih Mahallesi Merakum mevkisindeki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Sivas'ta hasat yapılan tarlada çıkan anız yangını yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Fatih Mahallesi Merakum mevkisindeki tarlada yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını yerleşim alanına ilerlemeden söndürdü.
Kaynak: AA / Yaşam