Sivas'ta Yağan Kar, Kuruyan Bingöl Gölü'ne Hayat Verdi

Sivas'ta erken yağan kar ile birlikte kuruyan Bingöl Gölü, son yağışlarla su tutarak kuş çeşitliliğini artırdı. Uzmanlar, bu durumun iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

SİVAS'ta geçen yıllara göre erken yağan kar, küresel ısınma nedeniyle kuruyan ve kuşların da terk ettiği Bingöl Gölü, son yağışlarla yeniden su tuttu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) doktor Fatih Kartal, "Bu periyodik yağışlar ve beraberinde artan su oranları kuş çeşitliliğini yeniden getirdi ve bu alanlar yeniden kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı" dedi.

Kentte geçen yıllara göre erken gelen kar yağışı küresel ısınma nedeniyle kuruyan birçok göl ve akarsuya hayat verdi. Kent merkezi yakınlarında, başta angut, turna ve ördeklerin üreme yeri olarak bilinen, göçmen kuşların da uğrak noktası olan ancak yaz aylarında tamamen kuruyan Bingöl Gölü, son yağışlarla yeniden su tuttu. Eski haline dönen Bingöl Gölü'nde turna ve ördekler yeniden yoğun olarak görülmeye başladı.

SCÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, iklimin çok değişken bir olay ve mevsimsel dağılış içinde de çok farklılıklara sebep olabildiğine dikkat çekerek, "Bu beraberinde yıllar bazında değişken bir yağış ortalaması, kurumaya yüz tutmuş göller ve barajlara can suyu olabiliyor. Geçmiş yıllara bakıldığında geçen sene 24 Kasım itibarıyla Sivas'a gelen yağış ortalamasına göre bu yıl 1 hafta erken geldi. Tabii ki bu hem bizler hem de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çok önem arz etti. Artık kuraklık gün geçtikçe kendisini daha çok gösteren bir durum olduğu için çok büyük zararlara yol açıyordu. Bu süreçte en büyük sıkıntı yaşadığımız şey barajlar ve göletlerdeki suların tükenmesidir. Ama bu sene yağışlarla birlikte havzaya can suyu geldi. Bu süreç içerisinde 2-3 defa çok iyi diyebileceğimiz bir yağış ortalamasıyla karşı karşıya kaldık. Bingöl ve Ulaş havzasındaki tamamen kuruyan göllerin kısmi olarak dolmaya başladığını görebiliyoruz" diye konuştu.

'ARTAN SU ORANLARI KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİNİ YENİDEN GETİRDİ'

Göllerin suyla dolmasıyla bölgede kuş çeşitliliğinin yeniden arttığını söyleyen Kartal, "Sulak alanlar hem dünyada hem de Türkiye'de önemli konular arasına girmektedir. Çünkü sulak alanlar ciddi anlamda ekosistemi barındıran sahalardır. Bu ekosistem içerisinde kuşlar vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Tabii ki göçmen kuşlar da sulak alanları ciddi anlamda tercih ediyor. Kuraklığın kendisini göstermesiyle birlikte kuşların da o alanları terk ettiğini görüyoruz. Ama bu periyodik yağışlar ve beraberindeki artan su oranları kuş çeşitliliğini yeniden getirdi ve buralar yeniden bu kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

